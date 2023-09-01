Английский футболист Палмер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер продолжит карьеру в "Челси", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

21-летний футболист подписал с "Челси" контракт сроком на семь лет.

Палмер прошел через академию "Манчестер Сити", был капитаном молодежной команды этого клуба в сезоне-2019/20 и выиграл с ней Кубок Англии среди игроков до 18 лет. В финале того турнира он отметился голом в ворота "Челси".

В сезоне-2022/23 Палмер провел за основную команду "Сити" 25 матчей во всех соревнованиях и стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги чемпионов.