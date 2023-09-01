Поиск

Английский футболист Палмер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Манчестер Сити" Коул Палмер продолжит карьеру в "Челси", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

21-летний футболист подписал с "Челси" контракт сроком на семь лет.

Палмер прошел через академию "Манчестер Сити", был капитаном молодежной команды этого клуба в сезоне-2019/20 и выиграл с ней Кубок Англии среди игроков до 18 лет. В финале того турнира он отметился голом в ворота "Челси".

В сезоне-2022/23 Палмер провел за основную команду "Сити" 25 матчей во всех соревнованиях и стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также Лиги чемпионов.

Манчестер Сити Челси футбол Коул Палмер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть россиян сыграют в третьем круге US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим футболистом сезона-2022/23

Определились соперники россиянина Захаряна в Лиге чемпионов УЕФА

Определились соперники россиянина Захаряна в Лиге чемпионов УЕФА

Российская тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет

Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном

Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном

В США установили рекорд мира по посещаемости женского соревнования

Футболист московского "Динамо" Сазонов перешел в "Торино"

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });