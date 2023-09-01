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Чернышенко высоко оценил потенциал фиджитал-спорта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Фиджитал-движение, сочетающее киберспорт и реальный спорт, является новой философией жизни и личностного развития, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В пятницу он провел в Татарстане фиджитал-урок в рамках просветительского марафона "Поделись своим знанием" и отметил важность сочетания баланса цифры и физики.

"Принцип "фиджитал" как раз помогает в этом. Это не просто спортивные состязания, а новая философия жизни и личностного развития. Будущее за инновационным спортом. По данным исследований, только в России 65% населения играют в видеоигры, фиджитал-спорт ассоциируется с занятием для молодого поколения, а большинство тех россиян, кто слышал о фиджитал-спорте, считают его настоящим видом спорта", – приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут Игры Будущего.

"Мы увидим спорт будущего в уникальной комбинации самых динамичных спортивных дисциплин с популярными компьютерными играми. Участники и гости первых Игр получат уникальную возможность вписать себя в историю. Приглашаю всех ребят присоединяться к нашему фиджитал-движению!" – сказал Чернышенко.

Игры Будущего пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Дмитрий Чернышенко Татарстан Казань Фиджитал игры
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