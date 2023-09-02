Клуб "Пари НН" представил форму с цитатами писателя Максима Горького

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" проведет ряд матчей чемпионата России в специальной форме с нанесенными на ней цитатами писателя Максима Горького.

"В сезоне 2023/24 "Пари НН" проведет ряд матчей в специальной форме, выполненной в черно-желтых тонах. Эта же цветовая гамма выбрана для клубной эмблемы, в которую интегрирован логотип PARI. Дизайнеры украсили джерси контрастной вертикальной полосой с перечислением цитат Горького", - говорится в сообщении.

"Создатели формы нанесли на футболки и другие элементы, отсылающие к юбилею и творчеству Горького. В частности, на воротнике можно увидеть роспись писателя, а на одном из рукавов — его цитату: "Безумство храбрых, вот мудрость жизни!". В "Пари НН" выбрали эту строчку своим слоганом на сезон", - подчеркивается в обращении.

Новая форма была представлена сначала на центральных улицах Нижнего Новгорода в виде гигантских джерси. Затем в ней команда сыграла против казанского "Рубина" в седьмом туре РПЛ и победила 2:1.