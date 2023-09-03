Гол Головина помог "Монако" победить "Ланс" в чемпионате Франции по футболу
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 3:0 разгромили "Ланс" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции.
На 24-й минуте гол провел Уилфрид Синго, на 36-й – Александр Головин, на 59-й – Гильермо Марипан.
Для полузащитника сборной России гол в ворота "Ланса" стал первым в нынешнем сезоне.
Сейчас "Монако" лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Ланс" находится на предпоследнем, 17-м месте – 1 балл.