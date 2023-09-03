Поиск

Гол Головина помог "Монако" победить "Ланс" в чемпионате Франции по футболу

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Монако" со счетом 3:0 разгромили "Ланс" в домашнем матче четвертого тура чемпионата Франции.

На 24-й минуте гол провел Уилфрид Синго, на 36-й – Александр Головин, на 59-й – Гильермо Марипан.

Для полузащитника сборной России гол в ворота "Ланса" стал первым в нынешнем сезоне.

Сейчас "Монако" лидирует в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Ланс" находится на предпоследнем, 17-м месте – 1 балл.

Монако Александр Головин футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open

"Спартак" проиграл "Краснодару" в чемпионате России по футболу

Первая ракетка России вышла в четвертый круг US Open

Выигрывавшая Уимблдон уроженка Москвы Рыбакина выбыла из US Open

Нападающий "Спартака" Кейта Бальде перешел в "Эспаньол"

Нападающий "Спартака" Кейта Бальде перешел в "Эспаньол"

"Ак Барс" выиграл Кубок Открытия, забросив 5 шайб в ворота ЦСКА с Федотовым

ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России за участие Федотова в матче КХЛ

Французский клуб арендовал еще одного футболиста "Спартака"

Генпрокуратура обязала КХЛ допустить вратаря ЦСКА Федотова до чемпионата

Генпрокуратура обязала КХЛ допустить вратаря ЦСКА Федотова до чемпионата

Сборная России по футболу дважды сыграет с олимпийской командой Египта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });