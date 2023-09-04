Умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира по конькобежному спорту в составе сборной СССР Владимир Кащей скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Вчера на 75-м году жизни скончался Кащей Владимир Иванович - заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира 1975 года на дистанции 500м, бронзовый призёр чемпионата мира 1974 года, победитель и призёр чемпионатов СССР 1972-1975 гг", - говорится в сообщении.

За подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Сараево в 1984 году Кащей был награжден орденом "Дружбы народов". После этого был удостоен звания Заслуженного тренера СССР. Среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр, мира.