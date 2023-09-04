Баскетболист сборной Сербии лишился почки после матча ЧМ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Баскетболисту сборной Сербии Борише Симаничу удалили одну из почек из-за травмы, полученной в ходе матча чемпионата мира против Южного Судана. Об этом сообщает сербское издание Sportal.

Во время игры Симанич получил удар в область почки. Изначально травму восприняли как незначительную, однако она потребовала операции. Но после нее у 25-летнего спортсмена возникли дополнительные осложнения. В результате пришлось удалить одну из почек спортсмена.

Симанич был прооперирован на Филиппинах, которая, как и Япония с Индонезией, принимает матчи ЧМ-2023.

Матч предварительного раунда ЧМ Южный Судан – Сербия прошел 30 августа. Победу одержала европейская команда (115:83).