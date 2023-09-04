Поиск

Матч восьмого тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесен в Москву

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Спартаком" пройдет в Москве, сообщила пресс-служба РПЛ.

"Российская Премьер-Лига проинформировала РФС о принятом Общим собранием клубов решении согласовать внесение изменений в график чемпионата и провести матч "Спартак" – "Сочи" 16 сентября на стадионе "Открытие Банк Арена" в рамках 8-го тура Мир РПЛ, а матч "Сочи" – "Спартак" – в апреле 2024 года в рамках 24-го тура", - говорится в сообщении.

Изначально матч должен был пройти в Сочи, но из-за состояния газона стороны стали изучать возможность соответствующей рокировки.

Спартак Сочи РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

Карпин вызвал шесть новых игроков в сборную России по футболу

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

Ферстаппен установил рекорд по числу побед в гонках "Формулы-1" подряд

"Локомотив" победил "Балтику" в чемпионате России по футболу

Даниил Медведев пробился в четвертый круг US Open

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

Роналду достиг отметки в 850 голов в карьере

Рублев вышел в четвертый круг US Open

Рублев вышел в четвертый круг US Open

"Спартак" проиграл "Краснодару" в чемпионате России по футболу

Первая ракетка России вышла в четвертый круг US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });