Матч восьмого тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" перенесен в Москву

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Спартаком" пройдет в Москве, сообщила пресс-служба РПЛ.

"Российская Премьер-Лига проинформировала РФС о принятом Общим собранием клубов решении согласовать внесение изменений в график чемпионата и провести матч "Спартак" – "Сочи" 16 сентября на стадионе "Открытие Банк Арена" в рамках 8-го тура Мир РПЛ, а матч "Сочи" – "Спартак" – в апреле 2024 года в рамках 24-го тура", - говорится в сообщении.

Изначально матч должен был пройти в Сочи, но из-за состояния газона стороны стали изучать возможность соответствующей рокировки.