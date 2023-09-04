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"Спартак" и "Динамо" выиграли первые матчи в новом сезоне КХЛ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Московские "Спартак" и "Динамо" одержали первые победы в стартовавшем сезоне-2023/24 в Континентальной хоккейной лиге.

"Спартак" после поражения от китайского клуба "Куньлунь" сыграл на своем льду с череповецкой "Северсталью" и победил ее со счетом 6:4 (0:1, 4:1, 2:2).

Три гола в составе "Спартака" провел Николай Голдобин (23, 39, 42 минуты), по одному – Дмитрий Вишневский (22, в большинстве), Герман Рубцов (32), Иван Морозов (58, в пустые ворота).

В составе "Северстали" отличились Дмитрий Моисеев (3), Кирилл Пилипенко (30), Дмитрий Моисеев (44, в большинстве), Руслан Абросимов (60).

"Динамо" после поражения от петербургского СКА победило на своем льду хабаровский "Амур" - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Владислав Михайлов (10), Артем Ильенко (19), Никита Гусев (26), в составе СКА – Александр Хохлачев (27, в большинстве).

Для "Северстали" и "Амура" это первые поражения в турнире.

Амур Динамо КХЛ Спартак Северсталь хоккей
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