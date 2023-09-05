В Ереване скончался трехкратный олимпийский чемпион, советский гимнаст Азарян
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване на 95-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион СССР по гимнастике Альберт Азарян, сообщает федерация гимнастики Армении.
Азарян - советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армянской ССР, заслуженный деятель физической культуры и спорта Армянской ССР.