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В Ереване скончался трехкратный олимпийский чемпион, советский гимнаст Азарян

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Ереване на 95-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион СССР по гимнастике Альберт Азарян, сообщает федерация гимнастики Армении.

Азарян - советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, одиннадцатикратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Армянской ССР, заслуженный деятель физической культуры и спорта Армянской ССР.

Ереван Альберт Азарян гимнастика спортивная гимнастика
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