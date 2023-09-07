Поиск

Трехкратный чемпион России по футболу Рязанцев завершил карьеру игрока

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Рубина" и "Зенита" 37-летний Александр Рязанцев поставил точку в выступлениях в профессиональном футболе, сообщает пресс-служба РПЛ.

Основная часть карьеры Рязанцева связана с "Рубином", в казанской команде он играл с 2006 по 2013 год. Здесь он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - Кубок России.

С 2014 по 2018 год Рязанцев защищал цвета петербургского "Зенита", выиграл чемпионат России. Последний клуб в карьере - московское "Торпедо".

Всего он провёл в РПЛ 241 матч, забил 24 гола. На его счету пять матчей за сборную России.

Рубин Торпедо Зенит футбол Александр Рязанцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Джокович вышел в полуфинал US Open

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Акции "Манчестер Юнайтед" падают на рекордные 20% на слухах об отмене продажи клуба

Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

Касаткина последней из россиянок выбыла из US Open

Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Рублевым

Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });