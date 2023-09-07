Трехкратный чемпион России по футболу Рязанцев завершил карьеру игрока

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Рубина" и "Зенита" 37-летний Александр Рязанцев поставил точку в выступлениях в профессиональном футболе, сообщает пресс-служба РПЛ.

Основная часть карьеры Рязанцева связана с "Рубином", в казанской команде он играл с 2006 по 2013 год. Здесь он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз - Кубок России.

С 2014 по 2018 год Рязанцев защищал цвета петербургского "Зенита", выиграл чемпионат России. Последний клуб в карьере - московское "Торпедо".

Всего он провёл в РПЛ 241 матч, забил 24 гола. На его счету пять матчей за сборную России.