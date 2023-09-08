Молодежные сборные России и Узбекистана по футболу сыграли вничью

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между молодежными сборными России и Узбекистана завершился со счетом 3:3.

Игра прошла в Бухаре.

Россияне дважды вели в счете, потом и сами оказались в роли догоняющих, но от поражения ушли.

В составе сборной России голы провели Кирилл Глебов (9 минута), Матвей Кисляк (47), Илья Ишков (82), в составе команды Узбекистана отличились Мухаманали Уринбоев (22, с пенальти), Абдугафур Хайдаров (62), Нурлан Ибраимов (65).