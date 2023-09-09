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Джокович в четвертый раз в сезоне вышел в финал турнира Большого шлема

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Бена Шелтона в полуфинале турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Джокович занимает второе мест, Шелтон является 47-й ракеткой мира.

В финале Джокович сыграет с победителем пары между первой ракеткой планеты испанцем Карлосом Алькарасом (Испания) и третьей ракеткой, Даниилом Медведевым (Россия).

Джокович вышел в финал US Open в десятый раз. В трех финалах он выиграл, в шести – потерпел поражение. Всего он выиграл 23 титула на турнирах Большого шлема, что является рекордом.

Серия соревнований Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании. В этом году Джокович вышел в финал всех четырех турниров. Ранее он выиграл Australian Open и Roland Garros и проиграл в финале Уимблдона.

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