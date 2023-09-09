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Неймар побил рекорд Пеле по числу голов в сборной Бразилии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар стал рекордсменом по числу голов в ее составе.

Он отличился дважды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Боливии и довел число своих голов за сборную до 79. Это на два гола больше чем у Пеле, которому ранее принадлежал рекорд. На счету Неймара 125 матчей за сборную Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле провел за нее 92 игры.

В пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии также входят Роналдо (62 гола), Ромарио (55) и Зико (48).

Что касается отборочного матча, Бразилия разгромила Боливию со счетом 5:1. Неймар забил голы на 61-й и 90+3 минутах, а также не реализовал пенальти на 17-й. Дубль также оформил Родриго (24, 53), автором еще одного гола стал Рафинья (47). В составе сборной Боливии точный удар нанес Виктор Абрего.

Неймар Пеле Бразилия футбол
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