Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Ханс-Дитер Флик Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный союз (DFB) отправил в отставку главного тренера сборной Германии Ханс-Дитера Флика, сообщается на сайте DFB. Причина – неудовлетворительные результаты национальной команды в последних матчах.

"Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время моего пребывания на посту. Потому что я ценю Ханси Флика и его помощников тренера как футбольных экспертов и людей. Но спортивные успехи являются главным приоритетом для Немецкого футбольного союза. Поэтому решение было неизбежным", - сказал глава DFB Берндт Нойендорф.

Сборная Германии проиграла четыре из пяти (в том числе три последних) предыдущих матчей, одну игру сведя вничью. В последнем матче, 9 сентября, немцы со счетом 1:4 потерпели поражение от Японии.

58-летний Ханс-Дитер Флик сменил на посту главного тренера немецкой сборной Йоахима Лева по окончании Евро-2020 (из-за коронавируса турнир был перенесен на 2021 год).