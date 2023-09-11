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Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович вернул себе статус лидера мирового рейтинга, чему послужил триумф на Открытом чемпионате США.

СпортМедведев проиграл Джоковичу в финале US OpenМедведев проиграл Джоковичу в финале US OpenЧитать подробнее

Выиграв US Open-2023, серб набрал 2000 рейтинговых очков. Занимавший в рейтинге первое место испанец Карлос Алькарас, не сумел защитить завоеванный им год назад титул и лишился 1280 баллов. Теперь у Джоковича 11795 очков, он на первом месте; у Алькараса 8535, он на второй строчке.

На третьем месте – проигравший Джоковичу в финале US Open россиянин Даниил Медведев. В его копилке прибавилось 1020 баллов, а общее их число составило 7280.

На четвертой строчке продолжает находиться датчанин Хольгер Руне (4710). На две ступени поднялись грек Стефанос Циципас (4615) и россиянин Андрей Рублев (4515), теперь они на пятом и шестом местах соответственно.

С шестого на седьмую строчку опустился итальянец Янник Синнер (4465), с девятого на восьмое поднялся американец Тэйлор Фриц (3955). Четырех позиций лишился и теперь занимает девятое место норвежец Каспер Рууд (3560). С 12-го на десятое место поднялся немец Александр Зверев (3030).

Даниил Медведев Карлос Алькарас Новак Джокович теннис US Open
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