Губернатор Приморья предложил провести с КНР зимние игры во Владивостоке

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Владивосток в 2030 году мог бы принять международные зимние игры, организованные в партнерстве с Китаем, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Безусловно, считаем, что реализация мастер-плана (развития Владивостока - ИФ) даст такой же второй импульс, что позволит сделать Владивосток центром Азиатского макрорегиона. Конечно, мы приветствуем любые событийные мероприятия. Поэтому мы предлагаем в партнерстве с Китаем здесь в 2030 году провести международные зимние игры", - сказал Кожемяко на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, которое проводит во Владивостоке президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что ранее импульс развитию города дало решение о проведении международного саммита АТЭС в 2012 году: тогда были построены аэропорт, мосты, океанариум, кампус Дальневосточного федерального университета, транспортные развязки.