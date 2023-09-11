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УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной назначена на матч женской Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Казахстан, сообщает пресс-служба РФС.

Ассистировать Опейкиной будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук, резервный судья - Надежда Горинова.

Матч пройдет 26 сентября в Армавире.

В феврале 2022 года УЕФА вынес санкции в отношении российского футбола. Они коснулись и отечественных арбитров, которые были лишены возможности работать на официальных матчах под эгидой УЕФА.

УЕФА
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