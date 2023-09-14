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Футболист ЦСКА Бистрович перешел в "Балтику" на правах аренды

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в калининградской "Балтике" сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Кристиян Бистрович перешел в "Балтику" на правах аренды до конца сезона-2023/24. Соглашение предусматривает опцию выкупа", - говорится в сообщении.

25-летний хорват стал игроком ЦСКА в январе 2018 года, перейдя из клуба "Славен Белупо". За московскую команду он провел 96 матчей, в которых забил восемь голов.

Прошлый сезон Бистрович провел в итальянском "Лечче" и нидерландской "Фортуне".

ЦСКА футбол Кристиян Бистрович Балтика
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