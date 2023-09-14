Футболист ЦСКА Бистрович перешел в "Балтику" на правах аренды
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в калининградской "Балтике" сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Кристиян Бистрович перешел в "Балтику" на правах аренды до конца сезона-2023/24. Соглашение предусматривает опцию выкупа", - говорится в сообщении.
25-летний хорват стал игроком ЦСКА в январе 2018 года, перейдя из клуба "Славен Белупо". За московскую команду он провел 96 матчей, в которых забил восемь голов.
Прошлый сезон Бистрович провел в итальянском "Лечче" и нидерландской "Фортуне".