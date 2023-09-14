Тимченко переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко вновь переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба КХЛ.
"На своем первом заседании в сезоне 2023/2024 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Николаевича Тимченко", - говорится в сообщении.
70-летний Тимченко является председателем совета директоров петербургского ХК СКА. Пост председателя совета директоров КХЛ он занимает с 2012 года.