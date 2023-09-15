СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Динамо"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат игры – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу "Динамо", в составе которого голы провели Максим Джиошливи (14-я, 47 минуты, оба раза - в большинстве), Владислав Михайлов (17).

В составе СКА отличился Арсений Грицюк (5, в большинстве).

Для СКА поражение оказалось четвертым, для "Динамо" победа – четвертая подряд.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает второе место, набрав в семи матчах 10 очков. Столько же баллов – у лидирующего и проведшего на две встречи меньше нижегородского "Торпедо". У СКА 4 очка в шести матчах и предпоследнее, десятое место в конференции.