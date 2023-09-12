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СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Спартаку"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА потерпели московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу "Спартака". В его составе голы провели Андрей Локтионов (31 минута), Иван Морозов (37, в большинстве), Ансель Галимов (60, в пустые ворота).

Команды представляют Западную конференцию. "Спартак" занимает третье место (6 очков в пяти играх), СКА, потерпевший третий матч подряд, – девятое (5 очков в четырех матчах).

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