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"Зенит" арендовал футболиста "Локомотива" Изидора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор продолжит карьеру в "Зените", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и московский "Локомотив" достигли соглашения об аренде нападающего с опционом выкупа. Договор действует до конца сезона-2023/24", - говорится в сообщении.

23-летний французский футболист перешел в "Локомотив" из "Монако" в 2022 году и забил за российскую команду 19 матчей во всех турнирах. Сообщалось, что некоторое время назад он самовольно покинул расположение "Локомотива" и уехал во Францию.

Зенит Локомотив футбол
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