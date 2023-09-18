Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб не ищет замену Абаскалю
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля, заявил генеральный директор московского ФК Олег Малышев.
"На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются", - приводит слова Малышева "РБ "Спорт".
34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге. 16 сентября "Спартак" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, победив "Сочи" (1:0), и теперь занимает шестое место в турнирной таблице.