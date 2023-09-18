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Гендиректор "Спартака" заявил, что клуб не ищет замену Абаскалю

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля, заявил генеральный директор московского ФК Олег Малышев.

"На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются", - приводит слова Малышева "РБ "Спорт".

34-летний Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года, под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге. 16 сентября "Спартак" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, победив "Сочи" (1:0), и теперь занимает шестое место в турнирной таблице.

Спартак футбол Олег Малышев Гильермо Абаскаль
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