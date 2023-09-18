Сидаков победил американского борца Дэйка и стал трехкратным чемпионом мира

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков завоевал золото чемпионата мира в Сербии.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Сидаков победил представителя США Кайла Дэйка со счетом 10:7 и стал трехкратным чемпионом мира. До этого награду высшего достоинства чемпионатов 27-летний борец-вольник завоевывал в 2018 и 2019 годы. Также он стал чемпионом ОИ-2020 в Токио (из-за коронавируса были перенесены на 2021 год).

Бронзовыми призерами ЧМ-2023 в категории до 74 кг стали Хетаг Цаболов (Сербия) и Даиси Такатани (Япония).

Россияне на чемпионате мира в Сербии выступали в нейтральном статусе.