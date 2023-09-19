"Милан" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между итальянским "Миланом" и английским "Ньюкаслом" завершился вничью.
Результат встречи в Милане – 0:0. Команды представляют группу F.
В параллельно шедшем матче немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 3:1 обыграл в Швейцарии местную команду "Янг Бойз". В составе победителей отличились Мохамед Симакан (3-я минута), Ксавер Шлагер (73), Беньямин Шешко (90+2). В составе "Янг Бойз" гол провел Мешал Элиа.
Эти команды представляют группу G.