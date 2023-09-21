Экс-чемпион WBC Silver Кудряшов уверен в победе Папина над Асбаровым

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBC Silver Дмитрий Кудряшов считает российского боксера Алексея Папина фаворитом в поединке со своим соотечественником Сосланом Асбаровым.

"Я спарринговал с Алексеем, проводил бой с Асбаровым. Думаю, что у Папина не возникнет никаких проблем в этом поединке. Я видел Асбарова в боях и до меня, и после себя… Не вижу, чем он сможет удивить Алексея Папина – ни сильный ударом, ни какими-то техническими действиями. В этом противостоянии объективно Папин сильнее", - сказал Папин "Интерфаксу".

Бой в первом тяжелом весе между Папиным и Асбаровым возглавит шоу "Однажды в ринге", которое пройдет 28 октября на московской "ЦСКА Арене".