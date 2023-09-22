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В Москве завершили строительство Центра фигурного катания Тутберидзе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Строительство ледового дворца - Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы завершено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы (...) В уникальном дворце спорта - две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для фигуристов в спорткомплексе созданы идеальные условия для тренировок. Сделано большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Строительство Ледового дворца - Центра фигурного катания Этери Тутберидзе было начато в мае 2021 года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Москвы. Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.

Сергей Собянин Этери Тутберидзе фигурное катание Москва
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