Игравшая в России чемпионка ОИ по волейболу умерла в 43 года
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бразильская волейболистка Валевска скончалась на 44-м году жизни, сообщается на сайте Бразильской конфедерации волейбола.
Причины смерти не уточняются.
В составе сборной Бразилии Валевска выиграла золото Олимпиады-2008 в Пекине. Кроме того, она – серебряный призер ЧМ, пятикратная чемпионка Южной Америки.
На клубном уровне она защищала цвета бразильских команд, а также итальянского "Сирио", испанской "Мурсии-2005" и российского клуба "Заречье-Одинцово".