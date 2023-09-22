Поиск

Игравшая в России чемпионка ОИ по волейболу умерла в 43 года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Бразильская волейболистка Валевска скончалась на 44-м году жизни, сообщается на сайте Бразильской конфедерации волейбола.

Причины смерти не уточняются.

В составе сборной Бразилии Валевска выиграла золото Олимпиады-2008 в Пекине. Кроме того, она – серебряный призер ЧМ, пятикратная чемпионка Южной Америки.

На клубном уровне она защищала цвета бразильских команд, а также итальянского "Сирио", испанской "Мурсии-2005" и российского клуба "Заречье-Одинцово".

волейбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Гол Кокорина не помог "Арису" избежать поражения от "Спарты" в Лиге Европы

Дюков анонсировал товарищеский матч сборной России с Камеруном

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" победил дебютанта Лиги чемпионов, забив на 90+4 минуте

"Зенит" и "Ростов" по пенальти выиграли матчи Кубка России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

ЦСКА вновь по пенальти победил "Сочи" в Кубке России

В Кении заявили, что ведут переговоры по матчу со сборной России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });