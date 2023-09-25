Гимнастка Леванова осудила спортсменов, сменивших гражданство

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова осуждает соотечественников, сменивших спортивное гражданство из-за санкций.

"Я думаю, что это предательство. Россия дала столько возможностей, столько денег вложила для того, чтобы спортсмен тренировался в лучших условиях. И так просто уйти на всем готовеньком – я думаю, что это некрасиво и очень неприятно", - сказала Леванова "Интерфаксу" в Чебоксарах, где, в своем родном городе, провела межрегиональный турнир по художественной гимнастике "Евгения".

По словам спортсменки, она следит за ситуацией с критериями МОК и возможным допуском россиян на Олимпийские игры.

"Но никто уже не надеется и не верит. Но в России хотят провести аналог Олимпийских игр – с такими же выплатами и стипендиями. Это будет круто, надо поддерживать отечественных спортсменов", - отметила Леванова.

13 июля МОК сообщил, что в числе стран, которым он вручит 26 июля приглашения на Игры в Париже, не будет России, Белоруссии и Гватемалы.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля 2024 года. МОК рассылает приглашения странам-участницам, как правило, ровно за год до начала Игр.

Между тем, в России в 2024 году планируется провести Игры стран БРИКС, Игры Дружбы, в Белоруссии – Игры стран СНГ.