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Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заболел коронавирусом, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Арсен восстанавливается после ковида. Ему еще нужно будет приступить к тренировкам с командой. Пока не можем сказать, когда Захарян сможет сыграть за "Реал Сосьедад". Будем смотреть", - приводит издание высказывания представителя пресс-службы клуба.

Накануне 20-летний Захарян пропустил матч чемпионата Испании против "Хетафе". Россиянин стал игроком "Реала Сосьедад" летом этого года, перейдя из московского "Динамо".

коронавирус Реал Сосьедад футбол Арсен Захарян
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