Гендиректор РУСАДА сообщила о выплатите ВАДА 273 млн руб. по решению CAS

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) 273 млн руб. по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) для восстановления в правах, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Общая сумма - 273 млн была выплачена в ВАДА (...) по решению (CAS)", - сказала Логинова на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту в среду, отметив, что из-за волатильности курса рубля потребовались дополнительные средства.

Она подчеркнула, что РУСАДА выполнило все необходимые требования для восстановления агентства в статусе соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. "Мы ждем от ВАДА ответа на наш запрос о том, что (...) все условия для восстановления выполнены. Думаю, в ближайшее время получим мнение ВАДА, потом будем работать дальше, но думаю, если бы были вопросы, мы бы их услышали", - сказала Логинова.

По ее словам, операционная деятельность РУСАДА никак не ограничена, "мы продолжаем выполнять все функции антидопингового агентства".

Ранее ВАДА заявило, что Россия по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за выявленных в сентябре 2022 года несоответствий в национальном законодательстве, которые не были устранены.

В декабре 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.