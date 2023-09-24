Поиск

РУСАДА заявило ВАДА об отсутствии полномочий менять российские законы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы для того, чтобы привести их в соответствие всемирному антидопинговому кодексу.

СпортВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лабораторииВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лабораторииЧитать подробнее

"В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение национального законодательства (в данном случае - законов РФ). РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы", - сообщил в воскресенье телеграм-канал агентства.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Россия по-прежнему не отвечает положениям всемирного антидопингового кодекса из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в сентябре 2022 года и так не были устранены.

Согласно сообщению РУСАДА, агентство в рамках функций и полномочий приняло исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия. На данный момент со стороны Всемирного антидопингового агентства нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В агентстве пояснили, что в настоящее время изучают полученные документы на предмет направления уведомления о несогласии с решением ВАДА.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. По решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира.

РУСАДА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

"Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави
Допинг в российском спорте

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии по футболу

Гол Кокорина не помог "Арису" избежать поражения от "Спарты" в Лиге Европы

Дюков анонсировал товарищеский матч сборной России с Камеруном

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Россия не выплатила взнос в ВАДА за 2023 год

Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА

"Бавария" победила МЮ в Лиге чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });