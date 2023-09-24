РУСАДА заявило ВАДА об отсутствии полномочий менять российские законы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы для того, чтобы привести их в соответствие всемирному антидопинговому кодексу.

"В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение национального законодательства (в данном случае - законов РФ). РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы", - сообщил в воскресенье телеграм-канал агентства.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Россия по-прежнему не отвечает положениям всемирного антидопингового кодекса из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в сентябре 2022 года и так не были устранены.

Согласно сообщению РУСАДА, агентство в рамках функций и полномочий приняло исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия. На данный момент со стороны Всемирного антидопингового агентства нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В агентстве пояснили, что в настоящее время изучают полученные документы на предмет направления уведомления о несогласии с решением ВАДА.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия антидопинговому кодексу. По решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира.