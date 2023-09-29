Самую спортивную девушку России определят по итогам выполнения нормативов ГТО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Конкурс "Самая спортивная девушка России" стартует в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минспорта, при поддержке которого пройдет проект.

Отмечается, что девушки от 18 лет будут участвовать в спортивных тренировках и мастер-классах, а самым важным критерием оценки в финале станут результаты выполнения нормативов ГТО.

"Самая спортивная девушка России" — единственный в своем роде проект, который создан для девушек, отдавших предпочтение здоровому образу жизни, мечтающих изменить себя как физически, так и духовно. Конкурс проходит в формате реалити-шоу с публикацией репортажей о жизни и тренировках девушек на телевидении и в социальных сетях. Единым критерием для участия в проекте является выполнение Всероссийского комплекса ГТО. Подготовка каждого конкурсного этапа проходит на протяжении месяца, в сопровождении ведущих специалистов в области спорта, военной и физической подготовки", - заявила амбассадор проекта, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

"Основные задачи проекта "Самая спортивная девушка России" — пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом, а также спортивное и духовное воспитание молодежи. Именно выполнение нормативов ГТО дает объективную оценку участницам. Такие условия стимулируют их добиваться успеха преодолевая трудности, закаляя тело и дух, становиться лучшей версией себя", - отметила она.

В свою очередь автор проекта, учредитель федерации многоборья ГТО г. Москвы, Валерия Черток напомнила, что всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" доступен не только молодежи. "Нормативы с удовольствием выполняют и дети, и зрелые граждане, в том числе пенсионеры. Это полноценная программа, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", - отмеьтла

Первым этапом проведения проекта станут отборочные туры в Санкт-Петербурге и Москве, намеченные на 30 сентября и 1 октября соответственно. Принять участие смогут девушки из любого города. Затем отобранным участницам предстоит пройти подготовку к выполнению нормативов ГТО. На финал в Москву будут приглашены участницы, набравшие максимальное количество баллов по ГТО и "проявившие яркий и спортивный характер".

В Москве финалистки проекта готовятся к заключительному этапу 2 недели, выполняют оставшийся комплекс ГТО в своей ступени

В жюри войдут титулованные спортсмены, представители органов власти, телеведущие, актёры и другие лидеры мнений.

Мероприятия комплекса ГТО проходят при поддержке федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", целью которого является популяризация активного образа жизни и привлечение как можно большего количества россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.