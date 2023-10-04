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На Роналду подали новый иск по делу об изнасиловании

На Роналду подали новый иск по делу об изнасиловании
Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты американской модели Кэтрин Майорги обратились в апелляционный суд США с просьбой отменить решение о прекращении дела против футболиста Криштиану Роналду об изнасиловании. Об этом сообщает Sky News.

Сторона Майорги рассчитывает возобновить делу по иску, поданному на португальца в 2018 году. Тогда бывшая модель и школьный учитель Майорга обвинила Роналду в том, что в 2009 году он ее изнасиловал. По ее словам, футболист якобы заплатил ей $375 тысяч за молчание.

В июле 2019 года стало известно, что Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности, так как его вина была признана недоказуемой. Сам футболист не отрицал связи с женщиной, но подчеркивал, что отношения были добровольными.

Позднее Майорга подала новый иск о многомиллионной компенсации, он был отклонен.

Сейчас 38-летний Роналду является нападающим клуба "Аль-Наср" (Саудовская Аравия).

Криштиану Роналду
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