Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Португальский футболист Криштиану Роналду Фото: Reuters

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, в котором его обвинила американская модель Кэтрин Майорга, передает Associated Press.

В заявлении обвинителя Стива Вольфскина говорится, что на основании материалов дела выдвинутые против Роналду обвинения не могут быть доказаны "вне разумного сомнения".

5 июня суд уже прекратил рассмотрение иска Майорги в отношении Роналду.

В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, футболист якобы заплатил ей $375 тысяч за молчание. Роналду согласился на дачу показаний полиции в связи с расследованием дела.