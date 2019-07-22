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Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании

Роналду не будут предъявлять обвинения по делу об изнасиловании
Португальский футболист Криштиану Роналду
Фото: Reuters

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании, в котором его обвинила американская модель Кэтрин Майорга, передает Associated Press.

В заявлении обвинителя Стива Вольфскина говорится, что на основании материалов дела выдвинутые против Роналду обвинения не могут быть доказаны "вне разумного сомнения".

5 июня суд уже прекратил рассмотрение иска Майорги в отношении Роналду.

В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, футболист якобы заплатил ей $375 тысяч за молчание. Роналду согласился на дачу показаний полиции в связи с расследованием дела.

Криштиану Роналду

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