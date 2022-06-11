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Суд в США отклонил иск к Криштиану Роналду об изнасиловании

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд в США отклонил иск к футболисту Криштиану Роналду от Кэтрин Майорги, обвинившей его в изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Об этом в субботу сообщает агентство Associated Press.

Окружная судья Дженнифер Дорси вынесла решение, согласно которому повторное рассмотрение иска невозможно. Работа адвоката истицы была признана недобросовестной, так как он использовал конфиденциальную информацию, касавшуюся общения Роналду с его адвокатами.

В 2018 году бывшая модель и школьный учитель Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее слова, футболист якобы заплатил ей $375 тысяч за молчание. В июле 2019 года стало известно, что Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности, так как его вина была признана недоказуемой. Сам футболист не отрицал связи с женщиной, но подчеркивал, что отношения были добровольными.

Позднее Майорга подала новый иск о многомиллионной компенсации.

Криштиану Роналду
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