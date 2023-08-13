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В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран

В Минспорта РФ отказались считать изгоями перешедших под флаги других стран
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Государство прикладывает большие усилия для воспитания спортсменов, которые должны представлять на международной арене Россию, заявил заместитель министр спорта РФ Алексей Морозов "Интерфаксу".

"Каждый уехавший спортсмен - потеря для нас, так как страна вкладывает в него терпение, ресурсы, человеческие затраты, усилия тренера, школы, региона. Но это жизнь, и мы будем радоваться за спортсменов, которые будут добиваться успеха, мы не делаем их изгоями или врагами, тем не менее, считаем, что в этой ситуации спортсмен должен быть стойким и представлять свою страну", - сказал Морозов.

11 августа ведомство сообщило, что за последние два года 67 россиян сменили спортивное гражданство. Из них 47 человек - представители летних олимпийских видов спорта, восемь человек - зимних олимпийских видов спорта и 12 - неолимпийских видов спорта.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Алексей Морозов МОК Минспорт
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