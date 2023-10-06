Поддержавший россиян в УЕФА глава шведской спортивной организации покинул пост

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Швед Карл-Эрик Нильссон уходит с поста председателя Национальной спортивной конфедерации и спортивных тренеров (SISU), сообщается на сайте организации.

Увольнению функционера предшествовало его участие на заседании исполкома УЕФА, в ходе которого Нильссон проголосовал за допуск юношеских сборных России по футболу к участию в международных соревнованиях. Поддержка шведом россиян вызвала волну критики как на его родине, так и за ее пределами. Она и привела к решению Нильссона уйти в отставку.

"Недавнее внимание средств массовой информации и внимание к моей персоне не идут на пользу шведскому спорту. Это внимание вызвало много ненависти и личных нападок. Я чувствую сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того, чтобы руководить спортивным движением в полной мере, необходимы желание и радость. Ненависть вытеснила радость", - посетовал Нильссон.

В сентябре исполнительный комитет УЕФА допустил сборные России по футболу к участию в международных соревнованиях среди несовершеннолетних игроков.