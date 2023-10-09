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Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Шанхае

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову в матче третьего круга теннисного турнира категории Masters в Шанхае.

Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:4 в пользу Димитрова.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Димитров занимает 19-е место, Хачанов – 14-е.

Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – 8,8 млн долларов.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Карен Хачанов теннис
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