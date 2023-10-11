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Российский теннисист отстранен за употребление спиртного на матче

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Федерация настольного тенниса дисквалифицировала на полгода игрока Василия Филатова за употребление алкогольного напитка во время матча Кубка России. Об этом сообщается на сайте ФНТР.

Турнир проходил в Сочи с 22 по 27 сентября. По ходу одного из матчей находившийся на командной скамейке Филатов был замечен за употреблением спиртного. Об этом было сообщено главному судье матча, после чего началось соответствующее расследование.

В результате Филатов был дисквалифицирован на полгода, наказание будет действовать с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024г. После этого будет действовать еще и условная дисквалификация – с 3 апреля по 2 октября 2024 года.

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