Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Шанхае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Томми Пола в четвертый круг турнира категории Masters в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Пол – на 12-й строчке.

Следующий соперник Рублева – 34-я ракетка мира француз Уго Умбер.

Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – $8,8 млн.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.