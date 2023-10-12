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34 россиянина выступят в Играх БРИКС-2023 в ЮАР

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Примерно 450 спортсменов примут участие в Играх БРИКС с 18 по 21 октября в Дурбане (ЮАР), сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

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"34 российских спортсмена примут участие во всех видах спортивной программы Игр. В Играх также примут участие сборные Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а общее количество участников составит около 450 спортсменов", - говорится в сообщении.

На Играх будут разыграны медали в шести видах спорта: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина – пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины – настольный теннис и теннис на колясках).

В состав сборной России, в частности, вошли чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова, серебряный призер Всероссийской спартакиады в соревнованиях по плаванию Анастасия Дуплинская и чемпион России по плаванию Алексей Ткачев.

БРИКС Минспорта РФ
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