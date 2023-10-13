МОК включил пять новых видов спорта в программу летних ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета включил пять новых видов спорта в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе: крикет, флаг-футбол, лакросс, сквош, бейсбол/софтбол, сообщил президент МОК Томас Бах.

"Пять предложенных видов спорта соответствуют американской спортивной культуре и покажут миру культовые американские виды спорта", - пояснил Бах на пресс-конференции МОК в пятницу по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи в пятницу.

Три вида ранее были в программе Олимпийских игры. Крикет был в олимпийской программе в 1900 году, а лакросс - в 1904 и 1908 годах.

Впервые бейсбол и софтбол были включены в олимпийскую программу на Олимпиаде 1992 года в Барселоне и просуществовали до 2008 года, затем они были вновь возвращены только в 2020 году.