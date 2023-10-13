Поиск

МОК включил пять новых видов спорта в программу летних ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

МОК включил пять новых видов спорта в программу летних ОИ-2028 в Лос-Анджелесе
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета включил пять новых видов спорта в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе: крикет, флаг-футбол, лакросс, сквош, бейсбол/софтбол, сообщил президент МОК Томас Бах.

"Пять предложенных видов спорта соответствуют американской спортивной культуре и покажут миру культовые американские виды спорта", - пояснил Бах на пресс-конференции МОК в пятницу по итогам заседания исполкома организации в Мумбаи в пятницу.

Три вида ранее были в программе Олимпийских игры. Крикет был в олимпийской программе в 1900 году, а лакросс - в 1904 и 1908 годах.

Впервые бейсбол и софтбол были включены в олимпийскую программу на Олимпиаде 1992 года в Барселоне и просуществовали до 2008 года, затем они были вновь возвращены только в 2020 году.

МОК Томас Бах Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Винер уверена, что россияне должны первыми отказаться от Олимпиады

Россиянин Шестеркин установил вратарский рекорд "Рейнджерс" в НХЛ

Россиянин Шестеркин установил вратарский рекорд "Рейнджерс" в НХЛ

В ISU заявили о доверии к CAS в слушаниях по делу о фигуристке Валиевой

В ISU заявили о доверии к CAS в слушаниях по делу о фигуристке Валиевой

Сборная России по футболу победила Камерун в товарищеском матче

Сборная России по футболу победила Камерун в товарищеском матче

В ОКР заверили, что решение МОК по комитету не повлияет на спортсменов РФ

МОК приостановил деятельность ОКР

МОК приостановил деятельность ОКР

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Экс-глава "Формулы-1" признал себя виновным в мошенничестве

Олимпийский чемпион по дзюдо Халмурзаев отстранен от соревнований

"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране

Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });