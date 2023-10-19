Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион ОИ-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев победил венесуэльца Эндера Луцеса в главном поединке турнира Ural FC 4 в Перми.
Бой представителей легкого веса был остановлен в пятом раунде, Батыргазиев одержал победу нокаутом.
Таким образом, россиянин выиграл десятый подряд поединок подряд (и седьмой – нокаутом) на профессиональном ринге, не имея поражений.
В свою очередь, Луцес впервые проиграл в качестве профессионала, он имеет за своими плечами 20 победных боев (16 – нокаутом).
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