Поиск

Российские боксеры победили сборную мира в матчевой встрече, не проиграв ни боя

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская команда оказалась сильнее сборной мира в матчевой встрече с поединками по правилам бокса и кикбоксинга на турнире Ural FC 4 в Перми.

Три из 11 поединков завершились вничью, в остальных восьми победили россияне, в результате отечественная команда победила со счетом 8:0.

В предварительном карде Артем Швецов (категория до 73 кг) в поединке кикбоксеров единогласным решением судей взял верх над представителем Азербайджана Маммадом Амралиевым. Также в кикбоксинге Александр Гельвих (до 73 кг) единогласным решением победил бельгийца Седрик де Кейсмакер.

СпортЧемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в ПермиЧемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в ПермиЧитать подробнее

Среди боксеров Михаил Мальков (до 63,5 кг) одолел Али Рахмонова из Таджикистана, победа присуждена единогласным решением судей. Алексей Голуб в категории до 90,7 кг оказался сильнее Хусанхона Баратова (Узбекистан), победа присуждена раздельным решением судей. Павел Сосулин (до 69,9 кг) техническим нокаутом победил Бакхромжона Фозилова (Узбекистан). В свою очередь, поединок в категории свыше 90,7 кг между Мамилом Шарафутдиновым и азербайджанцем Суратом Гараевым завершился вничью.

В главном карде в поединке кикбоксеров в категории до 85 кг Сергей Пономарев нокаутировал португальца Юри де Соузу, а Валерий Бизяев (до 90 кг) единогласным решением судей победил марокканца Бубакера Эл Бакури. Победа позволила россиянину защитить чемпионский пояс лиги Ural FC.

В поединке боксеров категории до 84 кг Юрий Рябой разошелся миром с иранцем Алирезой Ганбари. Как сообщалось, завершился вничью поединок между Кириллом Сидельниковым и нидерландцем Нидалем Бикири (свыше 90,7 кг). Для многократного чемпиона мира и Европы по самбо Сидельникова это был дебют в качестве боксера.

В главном поединке олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса (до 61,2 кг).

Турнир Ural FC 4 состоялся в рамках проходящего в Перми международного форума "Россия – спортивная держава".

Альберт Батыргазиев бокс Пермь Ural FC Россия - спортивная держава
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Футболиста "Ювентуса" отстранили за ставки и обязали лечиться от лудомании

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });