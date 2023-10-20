Российские боксеры победили сборную мира в матчевой встрече, не проиграв ни боя

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российская команда оказалась сильнее сборной мира в матчевой встрече с поединками по правилам бокса и кикбоксинга на турнире Ural FC 4 в Перми.

Три из 11 поединков завершились вничью, в остальных восьми победили россияне, в результате отечественная команда победила со счетом 8:0.

В предварительном карде Артем Швецов (категория до 73 кг) в поединке кикбоксеров единогласным решением судей взял верх над представителем Азербайджана Маммадом Амралиевым. Также в кикбоксинге Александр Гельвих (до 73 кг) единогласным решением победил бельгийца Седрик де Кейсмакер.

Среди боксеров Михаил Мальков (до 63,5 кг) одолел Али Рахмонова из Таджикистана, победа присуждена единогласным решением судей. Алексей Голуб в категории до 90,7 кг оказался сильнее Хусанхона Баратова (Узбекистан), победа присуждена раздельным решением судей. Павел Сосулин (до 69,9 кг) техническим нокаутом победил Бакхромжона Фозилова (Узбекистан). В свою очередь, поединок в категории свыше 90,7 кг между Мамилом Шарафутдиновым и азербайджанцем Суратом Гараевым завершился вничью.

В главном карде в поединке кикбоксеров в категории до 85 кг Сергей Пономарев нокаутировал португальца Юри де Соузу, а Валерий Бизяев (до 90 кг) единогласным решением судей победил марокканца Бубакера Эл Бакури. Победа позволила россиянину защитить чемпионский пояс лиги Ural FC.

В поединке боксеров категории до 84 кг Юрий Рябой разошелся миром с иранцем Алирезой Ганбари. Как сообщалось, завершился вничью поединок между Кириллом Сидельниковым и нидерландцем Нидалем Бикири (свыше 90,7 кг). Для многократного чемпиона мира и Европы по самбо Сидельникова это был дебют в качестве боксера.

В главном поединке олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса (до 61,2 кг).

Турнир Ural FC 4 состоялся в рамках проходящего в Перми международного форума "Россия – спортивная держава".