Менеджер Тарасов не считает Махачева явным фаворитом боя UFC с Волкановски

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU -Менеджер российских бойцов Виталий Тарасов считает, что чемпиону UFC в легком весе будет психологически тяжелее чем обладателю пояса UFC в полулегком весе австралийца Алексу Волкановски в их предстоящем поединке.

"Не согласен с теми, кто уже похоронил Волка в этом бою. Уверен, что тут не все так просто, раз такого уровня боец пошел на такой шаг. И в данной ситуации психологически тяжелее Исламу, ведь многие как я уже сказал, хоронят Волконовски и ждут от Махачева легкой победы. Но легким бой точно не будет. Мне кажется, что этот поединок будет зрелищнее, чем их первая встреча", - заявил Тарасов "Интерфаксу".

Реванш Махачева и Волкановски возглавит шоу UFC 294, которое пройдет 21 октября в Абу-Даби. Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму.

Махачев завоевал титул 22 октября 2022 года, победив Оливейру, а первую защиту успешно провел 12 февраля нынешнего года, победив Волкановски.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы при одном поражении, 35-летний Волкановски выиграл 24 боя, уступил в двух поединках. Он – чемпион UFC в полулегком весе.