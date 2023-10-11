Волкановски заменил Оливейру в поединке UFC c Махачевым

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра получил травму и не сможет принять участие в поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

В результате, как сообщает пресс-служба UFC, его заменит представитель Австралии Алекс Волкановски.

Бой за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории пройдет 21 октября со статусом главного события бойцовского вечера.

Действующим обладателем пояса UFC в легкой весовой категории является 31-летний Махачев. Он завоевал титул 22 октября 2022 года, победив Оливейру, а первую защиту успешно провел 12 февраля нынешнего года, победив Волкановски.

На счету Махачева 24 победы при одном поражении, 35-летний Волкановски выиграл 24 боя, уступил в двух поединках. Он – чемпион UFC в полулегком весе.