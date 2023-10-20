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Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация спорта слепых (IBSA) объявила о решении исполнительного совета IBSA приостановить членство России и Белоруссии в организации.

СпортМПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Париже в 2024 годуЧитать подробнее

Решение было принято на специальной сессии после генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК), в ходе которого членство Паралимпийского комитета России было приостановлено на два года.

"Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение Генеральной ассамблеи МПК, недавно состоявшейся в Бахрейне, о частичной приостановке членства России и Белоруссии на ближайшие два года", - говорится в заявлении.

При этом, в IBSA согласились "поддержать решение МПК разрешить паралимпийцам из России и Беларуси в качестве нейтральных индивидуальных атлетов участвовать в соревнованиях в Париже 2024 года и других соревнованиях, санкционированных МПК", - отмечается в сообщении.

О решении МПК допустить россиян до участия в Паралимпиаде, а также приостановить членство России в организации, объявили в конце сентября.

Международный паралимпийский комитет IBSA
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