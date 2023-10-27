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Рублев победил Зверева и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира в Вене.

СпортДаниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в ВенеДаниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в ВенеЧитать подробнее

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает пятое место, Зверев – десятое.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США, № 14 в мировом рейтинге) – Янник Синнер (Италия, 4).

Призовой фонд турнира в Вене (матчи проходят на хардовом покрытии) – свыше 2,4 млн евро. Соревнование является турниром категории ATP 500.

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