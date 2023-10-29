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Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве

Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве
Алексей Папин и Сослан Асбаров (слева направо)
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Сослан Асбаров победил своего соотечественника Алексея Папина на турнире в Москве.

Победа Асбарову по итогам 10-раундового поединка представителей тяжелого веса присуждена единогласным решением судей. При этом во втором раунде Папину был отсчитан нокдаун.

Поединок возглавил очередное шоу, организованное "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России.

Для Асбарова эта победа оказалась пятой на профессиональном ринге (один раз он победил нокаутом). Папин потерпел второе поражение при 15 победах (две – нокаутом).

В со-главном событии шоу 28 октября чемпион мира по боевому самбо, известный боец ММА Расул Мирзаев большинством решением судей победил популярного кулачника Мартина Джуаряна в 4-раундовом поединке в первом среднем весе.

На "ЦСКА Арене" состоялся финал Гран-при "Однажды в ринге" в тяжёлом весе между известными в поп-индустрии бойцами Александром "Севером" Севериным и Исламом "Джанго" Жангоразовым. В итоге победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Северин - Жангоразов был дисквалифицирован.

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